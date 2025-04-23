Вокруг света: Написала «люблю» и добровольно ушла из жизни в 20 : Почему никто не смог спасти фигуристку-чемпионку Катю Александровскую

История жизни этой талантливой и успешной фигуристки — это история без хэппи-энда. Катя Александровская хотела добиться от жизни очень многого и у неё получалось, она делала всё, чтобы осуществить свои мечты, но что-то пошло не так.
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