США раздувают ложный сюжет о "Volt Typhoon", чтобы очернить Китай

Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ -- В феврале этого года комитет Палаты представителей Конгресса США провел слушания по так называемой "киберугрозе" со стороны Китая, заявив, что спонсируемая китайским правительством хакерская организация, получившая название "Volt Typhoon", инициировала серию действий, затрагивающих сети в критически важных секторах инфраструктуры США.