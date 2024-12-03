ВИЧ победили: новый препарат против вируса успешно прошёл заключительную, третью фазу испытаний

Фото: uruzan.ru Важные новости России за неделю сообщают о том, что сегодня мир получил важную новость: ВИЧ, вирус, который на протяжении десятилетий оставался одной из самых серьезных угроз для здоровья, может быть побежден благодаря новому препарату, который успешно завершил свою третью и финальную фазу клинических испытаний.