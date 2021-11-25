«На ходу не отвечаю. Я уставший после игры». Гендиректор «Локо» Леонченко не стал говорить об уходе Рангника в «МЮ»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко отказался ответить на вопрос о будущем Ральфа Рангника, который близок к назначению на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».
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