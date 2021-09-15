Ведущая Первого канала Екатерина Андреева приоткрыла для подписчиков мир съемочного закулисья

Пользователи очень впечатлились роликом телеведущей. Бессменная ведущая информационного выпуска новостей на Первом канале Екатерина Андреева провела для своих подписчиков экскурсию за кулисы съемочной площадки, выложив видео в свой Инстаграм.
Пользователи очень впечатлились роликом телеведущей. Бессменная ведущая информационного выпуска новостей на Первом канале Екатерина Андреева провела для своих подписчиков экскурсию за кулисы съемочной площадки, выложив видео в свой Инстаграм.
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