❕Анна Анюхина вновь назначена заместителем председателя Совета министров Крыма Указ Главы Республики Крым Сергея Аксёнова.
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❕Анна Анюхина вновь назначена заместителем председателя Совета министров Крыма Указ Главы Республики Крым Сергея Аксёнова.