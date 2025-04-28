Военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил, что отсутствие юридически закрепленных гарантий безопасности для России может спровоцировать новую волну конфликта…Сообщение «Железобетонные гарантии или война в Приднестровье»: эксперт предупредил о рисках срыва перемирия появились сначала на Ежедневные новости.