Военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил, что отсутствие юридически закрепленных гарантий безопасности для России может спровоцировать новую волну конфликта…Сообщение «Железобетонные гарантии или война в Приднестровье»: эксперт предупредил о рисках срыва перемирия появились сначала на Ежедневные новости.
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