На участке фронта около Часова Яра ВС РФ интенсивно продвигаются и улучшают тактическое положение. Российские военные пересекли канал Северский Донец-Донбасс в лестном массиве на юго-восточной окраине населенного пункта.
Российские войска пересекли канал на окраине Часова Яра
Комментарии
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Elena Guseva
"лестном"? Канал "лестный", чи шо?
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19 час.
Александр Чумак
В перед ребята, - за вами РОССИЯ!. Нациков калашматить артиллерией разного калибра, чтобы земля под их ногами горела и ихние "рожи плавились?!!!".👍☠️💀😡😎.
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17 час.
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