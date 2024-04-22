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Российские войска пересекли канал на окраине Часова Яра

Российские войска пересекли канал на окраине Часова Яра

На участке фронта около Часова Яра ВС РФ интенсивно продвигаются и улучшают тактическое положение. Российские военные пересекли канал Северский Донец-Донбасс в лестном массиве на юго-восточной окраине населенного пункта.

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Комментарии
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Elena Guseva
&quot;лестном&quot;? Канал &quot;лестный&quot;, чи шо?
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19 час.
Александр Чумак
В перед ребята, - за вами РОССИЯ!. Нациков калашматить артиллерией разного калибра, чтобы земля под их ногами горела и ихние &quot;рожи плавились?!!!&quot;.👍☠️💀😡😎.
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17 час.

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