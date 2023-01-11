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Буцаев о 3:2: «Большое уважение «Сочи»: мальчишки очень здорово играли и не давали «Витязю» покоя»

Главный тренер «Витязя» подвел итоги матча с «Сочи» (3:2). «Конечно, мы довольны, что выиграли матч и заработали два очка.

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