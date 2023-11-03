Президент России поблагодарил членов ОП РФ за гражданскую позицию

МОСКВА, 3 ноября, ФедералПресс. Работа членов Общественной палаты РФ имеет большое значение. Об этом Владимир Путин заявил на совещании с новым составом совещательного органа, которое проходит 3 ноября в московском музее Победы.
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