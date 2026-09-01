Иран: В вечерние часы Соединенные Штаты (США) нанесли авиаудары по 9-й авиабазе Бандар-Аббас, расположенной недалеко от международного аэропорта Бандар-Аббас (BND/OIKB), Сирику, Джаску и Кешму в провинции Хормозган, а также по Конараку и Чабахару в провинциях Систан и Белуджистан.