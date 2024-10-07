БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Иран закрыл небо: Ну и как теперь европейцы будут летать в Индию и Азию, если через Россию и Иран нельзя?

Иран закрыл небо: Ну и как теперь европейцы будут летать в Индию и Азию, если через Россию и Иран нельзя?

Помните, как Россия закрыла небо для европейских самолётов, в ответ на санкции? Тогда Европа испытала просто колоссальные проблемы с полётами в Сингапур, Австралию, Индию, Корею, Японию и далее по списку.

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Комментарии
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Eduard
Молодцы! Никак! Через Сеаерный полюс!
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17 час.
Eduard
Европа нам тоже небо закрыли и ничего!
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17 час.
ЮрийОгневед Литовченко
через амэрыку...
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15 час.

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