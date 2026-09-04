ВС РФ поразили логистический центр с военным имуществом ВСУ под Киевом

Российские войска нанесли удар по логистическому центру в Киевской области, где хранилось и распределялось военное имущество Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также товары двойного назначения.
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