«Золотой Граммофон» увидела вся Москва

Грандиозное шоу прошло при аншлаге, но увидеть его в режиме реального времени смогло гораздо больше зрителей, чем вместил концертный зал: лучшие моменты транслировались на крупнейших столичных медиафасадах МАЕР.
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