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Журнал «Профиль»

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Песков рассказал о встрече Путина с Уиткоффом и Кушнером

Песков рассказал о встрече Путина с Уиткоффом и Кушнером

Сам факт встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером свидетельствует о наличии атмосферы доверия между сторонами, которая постепенно укрепляется.

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