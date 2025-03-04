Юрист Сергеев: идея упрощенного допуска газовщиков в дом имеет нюансы

Глава направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы "Яковлев и Партнеры" Сергей Сергеев в комментарии "Прайму" обратил внимание на подводные камни, которые связаны с идеей упростить сотрудникам газовых служб доступ в квартиры.