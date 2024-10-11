В Киеве работники военкомата провели рейд на концерте группы "Океан Эльзы"

В Киеве сотрудники военкоматов и полиции приехали к Дворцу спорта на концерт рок-группы "Океан Эльзы" и устроили там массовый досмотр документов у военнообязанных, некоторые зрители были задержаны, сообщает украинский телеканал ТСН.