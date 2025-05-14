Бомбардировщик B-21 Raider предложили оснастить беспилотными истребителями

Изображение беспилотных истребителей YF-42A компании General Atomics и YFQ-44A компании Anduril / © General Atomics / Anduril Генерал-майор ВВС Джозеф Кункель сообщил, что перспективный стратегический стелс-бомбардировщик B-21 Raider, который сейчас проходит летные испытания в Калифорнии, сможет расширить свою тактическую дальность действия, запуская беспилотные истребители YFQ-42A и YFQ-44A.