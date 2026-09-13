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Лавров объяснился с журналистом, которого отодвинул на саммите БРИКС

Лавров объяснился с журналистом, которого отодвинул на саммите БРИКС

Отодвинуть в сторону журналистов, чтобы подойти к президенту России не является силовым упражнением, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщил журналист Павел Зарубин 13 сентября в Telegram-канале.

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