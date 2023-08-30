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Маррей стал 9-м теннисистом, одержавшим 200 побед на «Больших шлемах»

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей в первом круге US Open обыграл Корентена Муте – 6:2, 7:5, 6:3. Для британца это была 200-я победа на турнирах «Большого шлема».

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