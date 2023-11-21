Пять лет колонии и штраф 2 млн рублей: главу Тайтурки в Приангарье осудили за получение взяток и превышение полномочий

Усольский городской суд рассмотрел дело главы Тайтурского городского поселения Степана Буякова. Чиновника признали виновным в трех эпизодах коррупции и превышении должностных полномочий, сообщает СУ СК по Иркутской области.
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