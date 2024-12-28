В Калуге работникам 3 месяца не платили зарплату

Четырем работникам общества с ограниченной ответственностью в Калуге, которое занимается торговлей, с апреля по июнь 2024 года не выплачивали зарплатуЧетырем работникам общества с ограниченной ответственностью в Калуге, которое занимается торговлей, с апреля по июнь 2024 года не выплачивали зарплату.
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