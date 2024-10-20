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Царьград

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Мармелад для диабетиков изобрели ученые в России

Мармелад для диабетиков изобрели ученые в России

Мармелад из водорослей и ягод для диабетиков запатентовали в России.Полезное лакомство, которое можно есть диабетикам, запатентовали в России.

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