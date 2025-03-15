Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ВКС России в воздушном бою сбили украинский МиГ-29

ВКС России в воздушном бою сбили украинский МиГ-29

  Российская армия за сутки ударила по инфраструктуре врага, живой силе и технике в 162 районах. 2025-03-15 13:02:11   В минувшие сутки ВС РФ поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов и объекты энергетики, которые обеспечивали работу предприятий вражеского военно-промышленного комплекса.

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