ВКС России в воздушном бою сбили украинский МиГ-29

Российская армия за сутки ударила по инфраструктуре врага, живой силе и технике в 162 районах. 2025-03-15 13:02:11 В минувшие сутки ВС РФ поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов и объекты энергетики, которые обеспечивали работу предприятий вражеского военно-промышленного комплекса.