Как казахстанцу получить ВНЖ в России: инструкция

Вид на жительство в России для казахстанцев делают по упрощенной процедуре, как и для белорусов. Граждане дружественных стран могут получить ВНЖ в России, минуя оформление патента на работу и разрешение на временное проживание.
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