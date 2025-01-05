Отличные новости по миграционному вопросу

Алексей Горшков

Имитация буйной деятельности! Если заметили: "иностранные граждане" (кроме граждан Белоруссии)! НА ПОВЕРХНОСТИ уже одна лазейка в законе, которой обязательно "незаменимые" воспользуются и начнут МАССОВО "шлёпать" себе липовое белорусское гражданство! Но это - на поверхности, а ГЛАВНОЕ: не "устраивающийся на конкретную работу", а "иностранный гражданин" - т.е. допускается,что им станет ЧЛЕН СЕМЬИ устраивающегося, который, скорее всего сам работать не будет, а дотации из госбюджета, составленного из НАШИХ НАЛОГОВ получать вправе! Ну - будет он отфотографирован со всех сторон, отдактилоскопирован, да хоть отцифрован - всё равно НА НАС ПАРАЗИТИРОВАТЬ БУДЕТ !!! Этот "мартышкин труд" мне напомнил какой-то дебильный закон, согласно которому чтобы бездомные собаки НЕ КУСАЛИСЬ, их КАСТРИРОВАТЬ надо - как будто кастрированная собака укусить не может!