Заноза
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Заноза

14 168 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Bogdanov
    Попробуйте в Белоруссии хотя бы вид на жительство получить, не то что гражданство. Там не дураки и не коррупционеры п...Отличные новости ...
  • Генрих
    Бляяя, сколько еще дерьма на белом свете... А выход-то один - сдавайтсь, суки, уже сейчас, возможно отделаетесь сроко...Зачем Запад созда...
  • ММ
    Всё очень логично!Город засыпает......

Отличные новости по миграционному вопросу

Отличные новости по миграционному вопросу

Продолжают приходить отличные новости по миграционному вопросу. С 30 июня иностранные граждане при въезде в Россию через любой пункт пропуска должны будут сдать отпечатки пальцев и фотографию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Горшков
Имитация буйной деятельности! Если заметили: &quot;иностранные граждане&quot; (кроме граждан Белоруссии)! НА ПОВЕРХНОСТИ уже одна лазейка в законе, которой обязательно &quot;незаменимые&quot; воспользуются и начнут МАССОВО &quot;шлёпать&quot; себе липовое белорусское гражданство! Но это - на поверхности, а ГЛАВНОЕ: не &quot;устраивающийся на конкретную работу&quot;, а &quot;иностранный гражданин&quot; - т.е. допускается,что им станет ЧЛЕН СЕМЬИ устраивающегося, который, скорее всего сам работать не будет, а дотации из госбюджета, составленного из НАШИХ НАЛОГОВ получать вправе! Ну - будет он отфотографирован со всех сторон, отдактилоскопирован, да хоть отцифрован - всё равно НА НАС ПАРАЗИТИРОВАТЬ БУДЕТ !!! Этот &quot;мартышкин труд&quot; мне напомнил какой-то дебильный закон, согласно которому чтобы бездомные собаки НЕ КУСАЛИСЬ, их КАСТРИРОВАТЬ надо - как будто кастрированная собака укусить не может!
Ответить
9 час.
ИИ
Иван Иванов
Пока не поздно надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
4 час.
Vladimir Bogdanov
Попробуйте в Белоруссии хотя бы вид на жительство получить, не то что гражданство. Там не дураки и не коррупционеры при власти сидят. За взятку получатель получает на два года больше взяткодателя.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх