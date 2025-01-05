Продолжают приходить отличные новости по миграционному вопросу. С 30 июня иностранные граждане при въезде в Россию через любой пункт пропуска должны будут сдать отпечатки пальцев и фотографию.
Отличные новости по миграционному вопросу
Комментарии
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Алексей Горшков
Имитация буйной деятельности! Если заметили: "иностранные граждане" (кроме граждан Белоруссии)! НА ПОВЕРХНОСТИ уже одна лазейка в законе, которой обязательно "незаменимые" воспользуются и начнут МАССОВО "шлёпать" себе липовое белорусское гражданство! Но это - на поверхности, а ГЛАВНОЕ: не "устраивающийся на конкретную работу", а "иностранный гражданин" - т.е. допускается,что им станет ЧЛЕН СЕМЬИ устраивающегося, который, скорее всего сам работать не будет, а дотации из госбюджета, составленного из НАШИХ НАЛОГОВ получать вправе! Ну - будет он отфотографирован со всех сторон, отдактилоскопирован, да хоть отцифрован - всё равно НА НАС ПАРАЗИТИРОВАТЬ БУДЕТ !!! Этот "мартышкин труд" мне напомнил какой-то дебильный закон, согласно которому чтобы бездомные собаки НЕ КУСАЛИСЬ, их КАСТРИРОВАТЬ надо - как будто кастрированная собака укусить не может!
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9 час.
ИИ
Иван Иванов
Пока не поздно надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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4 час.
Vladimir Bogdanov
Попробуйте в Белоруссии хотя бы вид на жительство получить, не то что гражданство. Там не дураки и не коррупционеры при власти сидят. За взятку получатель получает на два года больше взяткодателя.
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1 час.
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