Военный ВС РФ рассказал о культурной жизни бойцов в свободное от службы время

Военный группировки войск "Юг" с позывным Артист, имеющий обширный творческий опыт, рассказал "Известиям" о способности использовать собственные таланты в непростой обстановке в ходе спецоперации РФ (СВО).
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