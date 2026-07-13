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Царьград

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И тебя вылечим: клиника легализовала 200 мигрантов под видом медпомощи

И тебя вылечим: клиника легализовала 200 мигрантов под видом медпомощи

Как наказали руководителей частной клиники под Питером, решение суда.Приморский районный суд Санкт-Петербурга назначил главе частной клиники Льву Авербаху наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

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