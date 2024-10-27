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WSJ узнала о регулярных контактах Илона Маска с Владимиром Путиным

WSJ узнала о регулярных контактах Илона Маска с Владимиром Путиным

1,6K прочтений 3 дня назад Американский бизнесмен и богатейший человек мира Илон Маск (состояние по версии Forbes $269,8 млрд) с конца 2022 года поддерживает регулярные контакты с президентом России Владимиром Путиным, рассказали The Wall Street Journal (WSJ) осведомленные источники, среди которых бывшие и действующие официальные лица США.

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