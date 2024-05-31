Пять ракет и почти 30 дронов уничтожены над Кубанью

В Темрюке после атаки БПЛА пострадала нефтебаза.Pr Scr vk.com/mil--> Российские силы ПВО уничтожили и перехватили пять противокорабельных ракет «Нептун» и 29 беспилотников самолётного типа над территорией Краснодарского края, сообщает 31 мая Минобороны.