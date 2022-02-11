В результате официальной переориентации США на противостояние с Китаем особое внимание в международной политике и конфликтологии приобрел фактор Тайваня.
Китай против Тайваня: война, которую очень хотят другие
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Yvan
Однотипные методички говорят о скудомыслии пиндосов.
Ответить
3 г.
В
Василий
Поразительная точность - "... Тайвань отделен от материкового Китая проливом шириной от 130 до 220 км,".
Ответить
3 г.
Yvan
В северной части пролива его ширина 130 км, в южной - 220 км. См. карту.
Ответить
3 г.
Свежие комментарии