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Мир в котором мы живём

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Китай против Тайваня: война, которую очень хотят другие

Китай против Тайваня: война, которую очень хотят другие

В результате официальной переориентации США на противостояние с Китаем особое внимание в международной политике и конфликтологии приобрел фактор Тайваня.

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Комментарии
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Yvan
Однотипные методички говорят о скудомыслии пиндосов.
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3 г.
В
Василий
Поразительная точность - &quot;...  Тайвань отделен от материкового Китая проливом шириной от 130 до 220 км,&quot;.
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3 г.
Yvan
В северной части пролива его ширина 130 км, в южной - 220 км. См. карту.
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3 г.
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