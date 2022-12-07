Погибший в ДТП у ночного клуба Уссурийска водитель был лишен прав на 3 года

ГИБДД Уссурийска озвучила предварительную версию произошедшей аварии, в которой погиб 19-летний военнослужащий одной из частей Сергеевки Приморского края.
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