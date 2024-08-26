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В Варшаве не смогли назвать число сражающихся на стороне Киева поляков

В Варшаве не смогли назвать число сражающихся на стороне Киева поляков

Руководство Польши не может назвать приблизительное число поляков-наемников, сражающихся на стороне Киева, рассказал РИА Новости представитель Министерства иностранных дел (МИД) государства, пожелавший сохранить анонимность.

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