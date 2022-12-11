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Врач рассказала о самых эффективных способах бросить курить

Врач рассказала о самых эффективных способах бросить курить

Врач-терапевт Ольга Кадырова рассказала о самых действенных способах бросить курить.По словам эксперта, длительное курение может стать причиной атеросклероза, инфаркта, инсульта, онкологические заболевания, а также хронических болезней легких.

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