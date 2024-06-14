Тайна того, почему женщины принимают душ горячей водой, раскрыта Максим МорозовЕсли вы когда-нибудь заходили в ванную после того, как женщина приняла душ, вы, вероятно, столкнулись с облаком пара и поняли, что там на несколько градусов теплее, чем хотелось бы.