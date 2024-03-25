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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Петр Пащенко: «Учитывая нестабильный сезон, можно занести эту гонку в актив. Хорошо сработал»

Пащенко завоевал в гонке серебро, победил Карим Халили.  — Безусловно, учитывая нестабильный сезон, можно занести эту гонку в актив.

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