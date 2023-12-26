На южноуральских магистралях продлили ограничение движения

В Челябинской области продлено ограничение движения автомобилей по региональным дорогам. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, министерство дорожного хозяйства и транспорта региона приняли соответствующее решение в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями (обильный снегопад, сильный ветер).
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