На южноуральских магистралях продлили ограничение движения

В Челябинской области продлено ограничение движения автомобилей по региональным дорогам. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, министерство дорожного хозяйства и транспорта региона приняли соответствующее решение в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями (обильный снегопад, сильный ветер).