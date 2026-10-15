В Московской области у владельцев мотоциклов станет на одну формальность меньше. Мособлдума 15 октября приняла закон, отменяющий необходимость заранее оформлять разрешение на бесплатную парковку на платных стоянках.
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