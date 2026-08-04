India Expands Oil Storage Sites After Shock Supply Disruption

India’s state-owned Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), the top explorer in the country, will build a new storage site at Mangaluru to hold about 13 million barrels of oil as the world’s third-largest crude oil importer looks to boost its resilience to supply shocks.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)