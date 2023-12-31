Львова-Белова: при обстреле ВСУ Белгорода погибли трое детей

В результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли трое детей. Об этом сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.
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