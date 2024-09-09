В России предложили ввести обязательную примирительную процедуру при разводе

Минюст предложил мирить россиян перед разводом. Соответствующий законопроект направлен на защиту семейных ценностей и поддержку пар в трудный период брака, передает "Царьград" со ссылкой на "Коммерсантъ".
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