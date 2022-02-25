Мюллер о ситуации на Украине: «Все еще не могу поверить в то, что происходит. Остановите войну»

Томас Мюллер высказался о ситуации на Украине. «Всего три месяца назад мы играли в Киеве. Все еще не могу поверить в то, что происходит», – написал полузащитник «Баварии» в инстаграме, добавив хештег «Остановите войну».

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