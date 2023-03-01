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Глава МИД Ирана планирует рабочую поездку в Россию в марте

Глава МИД Ирана планирует рабочую поездку в Россию в марте

Посол официального Тегерана в российской столице Казем Джалали рассказал о планах главы иранского внешнеполитического ведомства Хосейна Амира Абдоллахияна на ближайшее время.

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