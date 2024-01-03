Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Ученые выяснили, от чего могли умереть вскрывавшие гробницу Тутанхамона

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В начале XX века британский исследователь-любитель Говард Картер обнаружил в одной из некогда бывших египетских деревень подземный коридор, который привел к гробнице одного из известнейших правителей Египта фараона Тутанхамона.

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