На Шершневском водохранилище в выходные увеличат сброс воды

С завтрашнего дня объем сброса воды на шершневском водохранилище составит 80 кубометров в секунду. Это необходимо для поддержания нормального подпорного уровня и обеспечения свободной емкости водохранилища для приема паводковых вод.
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