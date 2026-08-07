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На Шершневском водохранилище в выходные увеличат сброс воды

На Шершневском водохранилище в выходные увеличат сброс воды

С завтрашнего дня объем сброса воды на шершневском водохранилище составит 80 кубометров в секунду. Это необходимо для поддержания нормального подпорного уровня и обеспечения свободной емкости водохранилища для приема паводковых вод.

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