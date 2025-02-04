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Банковские долги СССР

Банковские долги СССР

То ли исходя из нынешнего бедственного материального положения, то ли имея большие сбережения в молодости, люди требуют справедливости.

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Комментарии
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И
ИгорьОвчаренко
А на чьи деньги  жульё скупало  все госпредприятия? На заработанные непосильным трудом? Время идёт  и все эти жулики ждут когда отдавать будет не кому .Вот тогда они и начнут возмещать свои интересы. Общаться с банками  опасно для жизни . В любой момент  могут ограбить до нитки.....
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