Банковские долги СССР

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ИгорьОвчаренко

А на чьи деньги жульё скупало все госпредприятия? На заработанные непосильным трудом? Время идёт и все эти жулики ждут когда отдавать будет не кому .Вот тогда они и начнут возмещать свои интересы. Общаться с банками опасно для жизни . В любой момент могут ограбить до нитки.....