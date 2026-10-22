МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Россия будет следить за развитием ситуации в ближайшие дни - до начала намеченных в будущем месяце российско-американо-украинских переговоров, которые будут посвящены вопросам безопасности РФ и Украины, а также, возможно, и шире - европейской безопасности.