Никита Хрущев. Человек, который начал закат империи

Картина дня. ФинансыПолитикаНикита Хрущев. Человек, который начал закат империиРаспад Советского Союза принято связывать с именем Михаила Горбачева. И прицепом к нему идет, как правило, Борис Ельцин.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВМВладимир МоргуновТупая зависть к величию СТАЛИНА недоумка, который и в шнурки ему (Сталину) не годился !!! Сколько потерь понес СССР при хрущевской ущербной деятельности. Ощущать будем долго !!!ФинамИнфоСовершенно согласен с вами. Приход Хруща стал началом геополитической катастрофы всемирного значения.Комментировать
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