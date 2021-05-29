Картина дня. Финансы

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Никита Хрущев. Человек, который начал закат империи

Никита Хрущев. Человек, который начал закат империи

Распад Советского Союза принято связывать с именем Михаила Горбачева. И прицепом к нему идет, как правило, Борис Ельцин.

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Владимир Моргунов
Тупая зависть к величию СТАЛИНА недоумка, который и в шнурки ему (Сталину) не годился !!! Сколько потерь понес СССР при хрущевской ущербной деятельности. Ощущать будем долго !!!
ФинамИнфо
Совершенно согласен с вами. Приход Хруща стал началом геополитической катастрофы всемирного значения.

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