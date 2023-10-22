Обнаружена утечка гелия-3 из ядра Земли

Геохимики из Океанографического института Вудс-Хоул и Калифорнийского технологического института обнаружили доказательства высокого содержания гелия-3 в горных породах на острове Баффинова Земля, что является возможным свидетельством утечки из ядра Земли.
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