«Коламбус» закончил сезон победой над «Каролиной», Марченко и Проворов отдали по голевой передаче

«Каролина» в последнем матче регулярного чемпионата проиграла «Коламбусу» в гостях – 3:6. Для хозяев площадки этот матч был последним в сезоне, в то время как «Каролине» еще предстоит плей-офф – в первом раунде Кубка Стэнли она встретится с «Айлендерс».