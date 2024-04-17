«Коламбус» закончил сезон победой над «Каролиной», Марченко и Проворов отдали по голевой передаче

«Каролина» в последнем матче регулярного чемпионата проиграла «Коламбусу» в гостях – 3:6. Для хозяев площадки этот матч был последним в сезоне, в то время как «Каролине» еще предстоит плей-офф – в первом раунде Кубка Стэнли она встретится с «Айлендерс».
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